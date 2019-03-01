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Выставка Елены Ясновой откроется в Центре семейного чтения

Общество, 10:21 20 марта 2019

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Встреча с автором выставки "Для творчества нет преград!" Еленой Ясновой начнется в Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина 20 марта в 11 часов, сообщает городской департамент культуры.

Час информации "Знакомьтесь, краеведческий портал Тюмени – ГородТ!" начнется в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) в 11 часов. Пожилые пользователи библиотеки познакомятся с краеведческим порталом Тюмени – ГородТ (https://gorod-t.info/ ), узнают, как им пользоваться, какую информацию можно найти на портале.

Громкие чтения "По сказкам Г.Х. Андерсена" пройдут в библиотеке №18 (ул. Пражская, 41) с 11 часов.

Мероприятие посвящено Международному дню детской книги и 214-летию со дня рождения Г. Х. Андерсена. Ребята познакомятся с творчеством великого сказочника, послушают сказку "Стойкий оловянный солдатик", которой в 2018 году исполнилось 180 лет.

Познавательная программа "Час Земли" пройдет в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) с 12 часов.

Библиофреш для детей "Книжный калейдоскоп!" начнется в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) в 13 часов.

Библиотечный журфикс "День профессий" начнется Информационно-библиотечный центр для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) в 14 часов 30 минут.

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# афиша , библиотеки

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