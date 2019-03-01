Творческий конкурс "Мир! Человек! Мечта!" принимает заявки

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Объявлен прием заявок на II областной конкурс художественного чтения, камерной вокальной музыки, изобразительного и декоративно-прикладного искусства "Мир! Человек! Мечта!", который пройдет с 12 по 20 апреля в центре эстетического воспитания детей "В доме Буркова" (ул. Дзержинского, 30), сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Конкурс пройдет по номинациям: "Художественное чтение поэзии", "Художественное чтение прозы", "Голоса народов мира", "Камерная вокальная музыка" соло и ансамбли (детская, бардовская песня и театрализованная песня, академический вокал с живым музыкальным сопровождением или a cappella), "Театр малых форм", "Изобразительное искусство" и "Декоративно-прикладное искусство". Участники с ограниченными возможностями здоровья представят свое мастерство в номинации "Мир! Человек! Мечта! – Без границ".

Оценивать выступления будут по возрастным категориям: 4 – 7 лет, 8 – 12 лет, 13 – 17 лет и старше 18 лет.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 4 апреля, пройдя по ссылке, или отправить информацию по электронной почте: mir.chelovek.mechta@mail.ru. С формой заявки можно ознакомиться здесь. Справки по телефону 44-42-12.