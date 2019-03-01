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Тюменский "Наполеон Динамит" примет участие в четверти финала высшей лиги КВН

Общество, 19:16 19 марта 2019

Дворец "Пионер" | Фото: Дворец "Пионер"

Команда КВН Тюменской области "Наполеон Динамит" стала участником высшей лиги КВН и завоевала первое место в 1/8 сезона. Тюменцы вышли в 1/4 высшей лиги КВН, сообщает Дворец творчества и спорта “Пионер”.

Игра прошла в Москве в Центральном академическом театре Российской армии 14 марта.

1/8 финала состояла из трех конкурсов.

По набранному количеству баллов команды распределились следующим образом: "Наполеон динамит" – 11,3 балла, "НАТЕ", Станица Брюховецкая – 11 баллов, "Умные люди", Рязань – 11 баллов, "Татнефть", Альметьевск – 10, 7 балла и "Громокошки", Липецк – 10, 2 балла.

1/4 высшей лиги пройдет 18 апреля.

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# КВН , Наполеон Динамит

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