Тюменский "Наполеон Динамит" примет участие в четверти финала высшей лиги КВН
| Фото: Дворец "Пионер"
Команда КВН Тюменской области "Наполеон Динамит" стала участником высшей лиги КВН и завоевала первое место в 1/8 сезона. Тюменцы вышли в 1/4 высшей лиги КВН, сообщает Дворец творчества и спорта “Пионер”.
Игра прошла в Москве в Центральном академическом театре Российской армии 14 марта.
1/8 финала состояла из трех конкурсов.
По набранному количеству баллов команды распределились следующим образом: "Наполеон динамит" – 11,3 балла, "НАТЕ", Станица Брюховецкая – 11 баллов, "Умные люди", Рязань – 11 баллов, "Татнефть", Альметьевск – 10, 7 балла и "Громокошки", Липецк – 10, 2 балла.
1/4 высшей лиги пройдет 18 апреля.