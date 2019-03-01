В Югре предложили создать общественные инспекции для мониторинга потребительского рынка

| Фото: www.ophmao.ru | Фото: www.ophmao.ru

Обеспечение продовольственной безопасности граждан обсудили участники заседания профильной комиссии Общественной палаты Югры.

Напомним, что для защиты прав потребителей гражданские активисты региона подписали соглашение с управлением Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Заместитель руководителя ведомства Инна Кудрявцева подчеркнула необходимость взаимодействия с общественными организациями и активными гражданами, работающими в сфере общественного контроля. Она предложила создать общественные инспекции потребителей и наделить их полномочиями по проведению проверок и мониторинга на потребительском рынке Югры.

Участники заседания сошлись во мнении, что одной из главных проблем общественного контроля в сфере продовольственной безопасности является низкий уровень общей информированности. Оповещения и рассылки информации о контрафактной продукции недостаточно. Необходимо создание системного информационного сопровождения продовольственной ответственности граждан и общественности, сообщают в ОП РФ.

Заместитель директора департамента экономического развития Югры Роман Колупаев выразил готовность к взаимодействию в деле информирования субъектов малого и среднего предпринимательства. По его словам, у департамента есть достаточно большая база представителей бизнес-сообщества округа, и его специалисты могут своевременно направлять в их адрес информацию о появлении контрафактной продукции на продовольственном рынке.

По мнению председателя комиссии Жанны Самойловой, одним из эффективных механизмов по активизации деятельности СО НКО в данной сфере может стать расширение перечня направлений конкурса на предоставление грантов губернатора. Подводя итоги заседания, гражданские активисты договорились продолжать работу в данном направлении в тесном взаимодействии с общественными советами муниципалитетов.