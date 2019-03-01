В Югре предложили создать общественные инспекции для мониторинга потребительского рынка
Обеспечение продовольственной безопасности граждан обсудили участники заседания профильной комиссии Общественной палаты Югры.
Напомним, что для защиты прав потребителей гражданские активисты региона подписали соглашение с управлением Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Заместитель руководителя ведомства Инна Кудрявцева подчеркнула необходимость взаимодействия с общественными организациями и активными гражданами, работающими в сфере общественного контроля. Она предложила создать общественные инспекции потребителей и наделить их полномочиями по проведению проверок и мониторинга на потребительском рынке Югры.
Участники заседания сошлись во мнении, что одной из главных проблем общественного контроля в сфере продовольственной безопасности является низкий уровень общей информированности. Оповещения и рассылки информации о контрафактной продукции недостаточно. Необходимо создание системного информационного сопровождения продовольственной ответственности граждан и общественности, сообщают в ОП РФ.
Заместитель директора департамента экономического развития Югры Роман Колупаев выразил готовность к взаимодействию в деле информирования субъектов малого и среднего предпринимательства. По его словам, у департамента есть достаточно большая база представителей бизнес-сообщества округа, и его специалисты могут своевременно направлять в их адрес информацию о появлении контрафактной продукции на продовольственном рынке.
По мнению председателя комиссии Жанны Самойловой, одним из эффективных механизмов по активизации деятельности СО НКО в данной сфере может стать расширение перечня направлений конкурса на предоставление грантов губернатора. Подводя итоги заседания, гражданские активисты договорились продолжать работу в данном направлении в тесном взаимодействии с общественными советами муниципалитетов.