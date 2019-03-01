Андрей Артюхов и Федор Шишкин провели прием граждан в Ишиме

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Три многодетные семьи обратились к секретарю Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрею Артюхову и главе муниципалитета Федору Шишкину, которые провели выездной прием граждан в Ишиме, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Первая заявительница рассказала, что в семье работает только супруг, сама она находится в отпуске по уходу за детьми. У них четверо несовершеннолетних детей, ожидают рождения пятого ребенка. Женщина добавила, что к предстоящему сезону детям необходимо приобрести демисезонную одежду и обувь, поскольку из имеющейся они уже выросли. Самостоятельно справиться с трудной жизненной ситуацией они не могут, поэтому обратились к депутату за помощью.

С похожей жизненной ситуацией пришла еще одна жительница Ишима. В их семье трое несовершеннолетних детей. И к предстоящему сезону детям также необходимо купить демисезонную одежду и обувь, но доход семьи не позволяет это сделать. Семья обратилась за поддержкой.

Следующая заявительница также нуждается в оказании материальной помощи. В ее семье на иждивении находится трое несовершеннолетних детей, один из которых – инвалид. В связи с имеющимся заболеванием младшей дочери семья испытывает материальные трудности в приобретении лекарственных препаратов для ее лечения и реабилитации.

"Партия "Единая Россия" всегда помогает многодетным семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Всем обратившимся сегодня на прием будет оказана материальная поддержка", - подчеркнул Андрей Артюхов.