Тюменскую "Молодость" представят на сцене "Гоголь-центра"

| Фото: ТБДТ | Фото: ТБДТ

Актеры Тюменского драматического театра представят экспертам российской национальной премии "Золотая маска" спектакль "Молодость" на сцене московского "Гоголь-центра" 1 апреля.

Постановка "Молодость" по мотивам пьесы "Месяц в деревне" И.С. Тургенева номинирована на премию "Золотая маска" в пяти основных номинациях. В спектакле используются двухуровневые декорации, это несколько осложнило поиск подмостков в столице. По словам директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева, сцену "Гоголь-центра" модернизируют для тюменского спектакля, а декорации все же придется сократить примерно на полтора метра.

"Сцена "Гоголь-центра" большая – это очень важно для нас. В Москве нет другой сцены, где бы мы смогли сыграть "Молодость" без ущерба для декораций. В нашем театре авансцена пять метров глубиной. Основное действие происходит там. Мы уже сокращаем декорации примерно на полтора метра, потому что мы не входим по ширине портала. У нас же самый большой драматический театр в России… Мы стали заложниками своего пространства", – пояснил Сергей Осинцев.

Монтировать декорации и настраивать свет тюменцы будут 31 марта. С утра 1 апреля пройдут репетиции. В 16 часов артисты проведут открытую репетицию. В 20 часов труппа Тюменского драматического театра презентует экспертам и гостям фестиваля "Золотой маски" свое актерское мастерство.

Спектакль "Молодость" театр выпустил в июне 2018 года, под занавес прошлого сезона. Артисты посвятили работу 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева. Создатель постановки – молодой московский режиссер Данил Чащин, работающий в МХТ им. А. П. Чехова, родом из Тюмени. В спектакле заняты Кристина Тихонова, Сергей Скобелев, Софья Илюшина, Николай Аузин и другие актеры театра.

Ирина Ромашкина