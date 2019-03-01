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Президент принял отставку губернатора Челябинской области

Политика, 20:53 19 марта 2019

gubernator74.ru

Президент Владимир Путин принял отставку главы Челябинской области Бориса Дубровского, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Временно исполняющим обязанности назначен Алексей Текслер, который до этого занимал пост первого заместителя министра энергетики.

Борис Дубровский сам попросил президента об отставке, объясняя это личным решением. "Челябинская область — замечательный регион, и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края. Сделано многое, но впереди новые цели и задачи. Мира и добра вам, дорогие земляки, процветания нашему опорному краю державы", — написал он в Telegram.

Напомним, что Борис Дубровский возглавлял Челябинскую область с 2014 года — в январе его назначили врио руководителя региона, а в сентябре он победил на выборах.

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# Борис Дубровский , Владимир Путин

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