Более двухсот тюменок прошли обследование в день здоровья

| Фото: haveababy.com | Фото: haveababy.com

Более 200 тюменок прошли обследование, став участницами акции "День женского здоровья" на базе поликлинического отделения Медицинского города, сообщает лечебное учреждение.

Женщины получили консультацию врача-маммолога и врача-онкогинеколога, сдали необходимые анализы, пройти маммографию и ультразвуковое исследование молочных желез и органов малого таза. Обследование молочных желез назначается по возрастной группе, женщинам до 40 лет рекомендовано проходить УЗ-диагностику, после 40 лет маммографию.

"Сегодня, в день женского здоровья, каждая пациентка старше 40 лет имеет возможность пройти эффективное обследование молочных желез с целью профилактики злокачественных образований. Рентгенологическое отделение "Медицинского города" оснащено только современными цифровыми маммографами, которые позволяют выявить даже самые маленькие новообразования и дифференцировать их характер, то есть определить злокачественное образование или доброкачественное. В сложных диагностических случаях у нас есть возможность применить контрастную маммографию и 3D маммографию", - рассказал и.о. заведующего рентгенологическим отделением, врач-рентгенолог Александр Прищепов.

Злокачественные новообразования женских репродуктивных органов и молочной железы занимают 19 % в структуре онкологической заболеваемости в Тюменской области. Доктора рекомендуют ежегодно проходить обследование в профилактических целях всем, кто относится к группе риска.

Кроме этого, врачи призывают женщин быть более внимательными к своему здоровью и помимо ежегодного медицинского осмотра регулярно проводить самообследование.

Всего в день женского здоровья решили пройти профилактическое обследование 212 тюменок. Среди пришедших не было выявлено ни одного подозрения на злокачественное образование.