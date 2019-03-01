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Тюменцев приглашают оценить выступления местных поэтов

Общество, 16:16 20 марта 2019

отдел молодежных инициатив центра "Дзержинец" Тюмени | Фото: отдел молодежных инициатив центра "Дзержинец" Тюмени

Гала-концерт фестиваля "Всемирный день поэзии-2019" начнется в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) 21 марта в 19 часов. Об этом сообщает отдел молодежных инициатив центра "Дзержинец" Тюмени.

Фестиваль "Всемирный день поэзии" в 2016 году создала петербургская поэтесса Стефания Данилова. В 2017 году мероприятие впервые прошло в Тюмени. В 2018 году фестиваль охватил уже 54 города в девяти странах мира (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Молдова, Польша, Германия, Индия, Черногория).

На гала-концерте в МТЦ "Космос" выступят тюменские поэты Симон Абрикосов, Катя Рубан, Таня Пепплер, Сергей Михайлов, Катя Битюкова, Роман Поплавский, Ирина Иванченко, Антон Копытов, Олеся Журавлевская, Мила Романова. Ждут зрителей и музыкальные номера и чтение стихотворений классиков от специальных гостей.

Посетить гала-концерт смогут все желающие. Вход бесплатный.

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# гала-концерт , поэзия , стихи , творчество , фестиваль

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