Тюменцев приглашают оценить выступления местных поэтов

| Фото: отдел молодежных инициатив центра "Дзержинец" Тюмени | Фото: отдел молодежных инициатив центра "Дзержинец" Тюмени

Гала-концерт фестиваля "Всемирный день поэзии-2019" начнется в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) 21 марта в 19 часов. Об этом сообщает отдел молодежных инициатив центра "Дзержинец" Тюмени.

Фестиваль "Всемирный день поэзии" в 2016 году создала петербургская поэтесса Стефания Данилова. В 2017 году мероприятие впервые прошло в Тюмени. В 2018 году фестиваль охватил уже 54 города в девяти странах мира (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Молдова, Польша, Германия, Индия, Черногория).

На гала-концерте в МТЦ "Космос" выступят тюменские поэты Симон Абрикосов, Катя Рубан, Таня Пепплер, Сергей Михайлов, Катя Битюкова, Роман Поплавский, Ирина Иванченко, Антон Копытов, Олеся Журавлевская, Мила Романова. Ждут зрителей и музыкальные номера и чтение стихотворений классиков от специальных гостей.

Посетить гала-концерт смогут все желающие. Вход бесплатный.