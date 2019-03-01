Ишимские поэты прочитают свои стихи пассажирам автобуса

| Фото: центральной библиотечной системы | Фото: центральной библиотечной системы

Автобусная поэтическая акция "Стихи-откровение" впервые стартует в Ишиме в автобусе маршрута 1К 21 марта в 12 часов от железнодорожного вокзала. В мероприятии примут участие местные поэты литературного объединения "Парус", библиотекари, любители поэзии и обычные пассажиры. Акция приурочена ко Всемирному дню поэзии.

За несколько минут стоянки автобуса до его отправления библиотекари оформят его портретами знаменитых поэтов. Длительность маршрута – один час. Ишимские поэты прочтут свои стихи, расскажут о себе, ответят на вопросы попутчиков. Библиотекари продекламируют поэтические произведения известных авторов.

"Главная цель акции – популяризация чтения, привлечение внимания к лучшим образцам поэтического творчества и информирование горожан о деятельности библиотек. По ходу следования мы раздадим листовки, в которых собрана информация о работе постоянных клубов на базе библиотек города и о запланированных мероприятиях на март-апрель", - рассказала главный библиотекарь центральной библиотеки Лариса Грекова.

Инна Кондрашкина