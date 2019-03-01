Проверить легкие жители региона могут с 24 марта по 23 апреля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Флюорографическое обследование смогут пройти жители региона и других регионов России во время месячника "Здоровые легкие" с 24 марта по 23 апреля.

Диагностика в Областном противотуберкулезном диспансере и поликлиниках города будет проводиться как в будние дни, так и по субботам. Чтобы пройти обследование, необходимо предоставить только документ, удостоверяющий личность, подчеркнула заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова на пресс-конференции в информационном агентстве "Тюменская линия".

В регионе заболеваемость туберкулезом в 2018 снижалась - 68,5 случаев на 100 тыс. жителей, однако оставалась выше общероссийского показателя. Существенно снизилась смертность - до 6,9 на 100 тыс. жителей.

Флюорографический осмотр в Тюменской области прошли 84% жителей. Активную форму болезни впервые выявили у 1 тыс. 33 пациентов, каждый третий узнал о заболевании во время плановой диспансеризации.

"Хочу призвать родителей к своевременному проведению иммунопрофилактики у детей. В 2018 году плановую профилактику отказались проводить родители почти двух тысяч школьников. При этом мы выявили 39 детей, заболевших туберкулезом, большинство из абсолютно благополучных семей", - отметила Наталья Логинова.

Медики напоминают, что болезнь может поразить почти весь организм и на начальной стадии протекать почти бессимптомно. Поэтому с обращением к врачу рекомендуется не тянуть. Признаками заболевания могут быть слабость, потливость, небольшая температура.

"Туберкулез "любит" людей со сниженным иммуннитетом, - отметила главный врач Областного противотуберкулезного диспансера Наталья Пирогова. - В 2018 году 37 процентов из впервые выявленных пациентов - люди с ВИЧ. Призываем их проходить флюорографию дважды в год. Мы отработали с коллегами из СПИД- центра алгоритм, по которому пациентов с подозрением на туберкулез сразу направляют к нам на компьютерную томографию. В прошлом году провели 300 обследований, в 84 процентах случаев выявлена патология".

Врачи подчеркивают, что заболевание излечимо при своевременном и непрерывном лечении, которое может продолжаться от полугода до двух лет. По словам Натальи Логиновой, Тюменская область имеет достаточно специалистов и необходимую базу для диагностики и лечения болезни. В 2018 году для Тюмени и муниципалитетов закуплены новые рентгенологические установки, в 2019 году оснащение больниц продолжится.

Доступны пациентам и высокотехнологичные операции. По данным руководителя областного противотуберкулезного диспансера Натальи Пироговой, в 2018 году медики освоили новый метод проведения хирургического вмешательства, которое оставляет едва заметный рубец на коже.

Для профилактики болезни врачи советуют отказаться от курения, вести здоровый образ жизни, своевременно лечить заболевания.

Татьяна Ковалева