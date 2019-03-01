Тюменец написал музыку для web-игры Центробанка

Фото с личной страницы ВКонтакте Кирилла Бородулёва Фото с личной страницы ВКонтакте Кирилла Бородулёва

Музыку для детской web-игры "Тайна потерянной копилки" написал тюменский композитор Кирилл Бородулёв. Игра размещена на портале "Финансовая культура" Центробанка России.

Предложение о работе над этим проектом молодой человек воспринял как вызов самому себе. "Я никогда не писал такую музыку. Это мой первый опыт работы с web-играми. Специфика в том, что нужно попасть в настроение режиссера, детей, которые станут играть в эту игру. Самое сложное было сделать музыку интересной, магической и завораживающей и в то же время не напрягающей", - рассказал он.

Кирилл Бородулёв занимается музыкой семь лет, три года назад увлечение стало профессией. Сейчас композитор руководит компанией BringMe Production, вместе с ним работает саунд-дизайнер Юрий Зайцев.

Игра "Тайна потерянной копилки", сделанная по заказу Центрального банка России, поможет детям узнать основы финансовой грамотности. В ходе игры ребята должны спасти свои копилки от злого колдуна. В игре есть три уровня: волшебный лес, ледяная пещера, летающие острова и сказочные враги, которых непросто одолеть.

Поиграть в "Тайну потерянной копилки" можно здесь.

Впереди, признается Кирилл Бородулёв, у них много новых проектов. "Сейчас я пишу музыку для нового спектакля театра Дмитрия Ефимова "Европа". Я уже работал с ними - писал им три спектакля, сейчас – очередной. Впереди меня ждет еще один проект, но я не могу о нем говорить. Это будет очень масштабно, если все получится", - уточнил композитор.

Екатерина Исаева