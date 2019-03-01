В Тюмени осудили криминальную пару за кражи из дачных домов

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Криминальную пару, виновную в воровстве из дачных и жилых домов, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

20-летняя жительница Ишима и ее 26-летний сожитель из Ярковского района начали воровать в тюменских домах и дачных участках с октября 2017 года. На их счету 10 совместных краж, в двух последних принимала участие еще одна девушка, материалы в отношении которой выделены в отдельное производство. Добычей злоумышленников стали бытовая техника, деньги, монеты различных государств, домашняя утварь, украшения, инструменты. Мужчина также воровал в одиночку, на его счету девять краж.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим с мая 2017 года по сентябрь 2018 года, составил более 600 тыс. рублей. Часть имущества была найдена полицией и возвращена потерпевшим.

Суд назначил молодому человеку 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его сожительница осуждена к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, суд удовлетворил 12 заявленных исков о возмещении ущерба на общую сумму более 450 тыс. рублей.