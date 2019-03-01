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"Тюменские средства массовой информации: история и современность" - электронная версия

Общество, 18:54 20 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Несколько лет назад увидело свет уникальное трехтомное издание "Тюменские средства массовой информации: история и современность".

"Эпитет "уникальное", возможно, не будет избыточным, - написали в предисловии к нему корифеи тюменской журналистики Виктор Горбачёв и Анатолий Туринцев. - Кто-то наречет его энциклопедией и будет недалек от истины. Действительно, информационная насыщенность тут велика, а познавательная ценность сообщаемых сведений несомненна. Смущает лишь манера изложения – отнюдь не строго академическая, а свободная, эмоциональная, личностная. А может, все-таки, антология? Собрание произведений разных авторов? С формальной точки зрения, тоже не лишено смысла: "Не счесть алмазов в каменной пещере"... Или – общая автобиография, исполненная лучшими перьями области? Монологи о любви и верности? Манифест профессии?".

Впрочем, сейчас каждый пользователь Интернета и читатель "Тюменской линии" сможет сам сделать вывод об этом, ставшем уже библиографической редкостью, трехтомном издании. Его электронная версия размещена на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В основе каждого тома – документальные очерки и статьи об областных, городских, районных газетах и журналах. О том, что сделали за этот большой исторический период коллективы редакций радио и телевидения.

В центре повествования главное действующее лицо – ЖУРНАЛИСТ, с ручкой и блокнотом, с фотоаппаратом, микрофоном, телекамерой. Журналистам разных поколений в каждом томе посвящен специальный раздел "Энциклопедия в лицах".

Повторим вслед за Виктором Горбачёвым и Анатолием Туринцевым: "Не суть важно! Главное – наконец-то это случилось. Впервые тюменская журналистика рассказала о себе. Сделала она это искренне и вдохновенно. Чтя предтечей. Восхищаясь предшественниками. Благоговея перед учителями. Трудясь истово на ниве дней сущих и прикидывая план на будущее".

И впервые с изданием можно познакомиться и в электронной версии.

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