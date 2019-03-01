Новые посевные комплексы выйдут на поля заводоуковского "Флагмана"

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Два новых посевных комплекса "Кузбасс" выйдут на поля поселка Мичуринский в предстоящую посевную кампанию. Они уже на подходе из Кемерово.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил заместитель директора по производству ЗАО "Флагман" Заводоуковского городского округа Павел Мосеев.

"Мы их приобрели на собственные средства, никаких кредитов предпочитаем не брать, - поделился он. - Поддерживаем отечественного производителя, да и техника проверенная. Такие же комплексы у нас отработали более десяти лет, просто сейчас решили обновить технический парк".

Всего четыре единицы техники будут задействованы в период сева во "Флагмане" - это два посевных комплекса "Кузбасс" и сеялки СЗП на базе тракторов "Беларус- 1221".

"К посевной готовы практически на 100 процентов, остались мелочи. Мы начинаем подготовку к новому сезону сразу же после уборки. Семенной материал подготовлен – 800 тонн, перед посевом проведем предпосевную обработку. Минеральные удобрения – селитру - приобрели еще перед новым годом, а сложные – аммофос - на подходе", - поделился Павел Мосеев.

Общая посевная площадь ЗАО "Флагман", расположенного в пос. Мичуринский, составляет 2,5 тыс. га. Большая часть посевного клина - 80 % - будет отведена под ячмень. Этой культурой предприятие занимается с основания, то есть 20 лет. Остальные 20 % займут рапс и овес. "За десять дней должны управиться - посеять все культуры, - добавил заместитель директора по производству ЗАО "Флагман". - Но многое зависит от погоды. Начинаем обычно после Дня Победы".

Сортообновлением во "Флагмане" занимаются постоянно. Помогают им в этом разработки тюменских ученых.

"Тесно работаем с наукой, - отмечает Павел Мосеев. - В этот раз решено засеять поля ячменем сорта "Абалак". Его разработали тюменские ученые-селекционеры. Отличается хорошей урожайностью, высоким качеством зерна и устойчив к засухе".

Полученный урожай ячменя ЗАО "Флагман", имеющее статус семеноводческого хозяйства, реализует другим предприятиям. Семена рапса, которые получают с 300 га, отправляют на Заводоуковский маслодельный завод. Овес выращивают на продажу и частично оставляют на корм скоту. Более 300 коров черно-пестрой мясо-молочной породы содержится на предприятии. Молоко, полученное от буренок, направляют на переработку.

Проблем с кадрами "Флагман" не испытывает. Крепкое, стабильное и перспективно привлекательное сельхозпредприятие открыто для молодых специалистов, которые регулярно повышают квалификацию.

Разноплановое хозяйство в Заводоуковском городском округе образовалось в 1998 году. Управляет им, как заметили в региональном департаменте АПК, единственная в тюменском регионе женщина - руководитель сельхозпредприятия Татьяна Мосеева. Третий год ей помогает старший сын Павел, технолог по образованию, его младший брат тоже высказал желание остаться на селе и продолжать семейное дело.

Анжела Лебедева