Лучших инженеров-теплотехников УФО определят в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

13 человек стали участниками заключительного этапа конкурса "Славим человека труда" Уральского федерального округа в новой номинации "Лучший инженер-теплотехник" в Тюмени 20 марта.

На площадке в ТИУ борьба за звание лучших проходила в двух категориях – среди девяти работников предприятий производственной сферы и четырех студентов вузов. Каждый из участников презентовал инженерный кейс со своим вариантом решения задач по теплоснабжению с. Белоярск и пос. Щучье.

Как рассказал член жюри, консультант кафедры промышленной теплотехники ТИУ Борис Аксенов, решения специалистов предприятий были стандартными, а вот предложения студентов более свободными.

"Специалисты привыкли работать по определенным стандартам и их решения в большинстве стандартны. Мы услышали и оригинальные предложения по использованию солнечной и ветровой энергий тепловых насосов. Если учитывать специфику региона, то в определенное время года на Ямале можно использовать энергию солнца, в некоторых районах Крайнего Севера есть практика отапливания небольших поселков при помощи энергии ветра – поэтому представленные проекты вполне могут быть реализованы", - поделился Борис Аксенов.

Один из трех конкурсантов-специалистов, представляющих на конкурсе Тюменскую область, работник АО "НИПИГАЗ" Евгений Чистяков рассматривал несколько вариантов теплоснабжения предложенных населенных пунктов. "Главный мой вариант – установка четырех солнечных коллекторов, их энергии будет достаточно с марта по октябрь. При этом срок эксплуатации, заявляемый поставщиками, составляет 50 лет", - рассказал он. Отвечая на вопросы членов комиссии он пояснил, что даже в суровых климатических условиях региона замены и ремонта может потребовать только одна деталь установки – тепловая трубка.

Как рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" студент первого курса магистратуры Уральского федерального университета Данил Даминов, он предложил переоборудовать три котельных в с. Белоярске и пос. Щучье на работу с сжиженным природным газом и установить ветрогенераторы.

"По моему проекту с учетом среднегодовой мощности ветра две третьих необходимой для отопления этих пунктов энергии способны вырабатывать ветроэнергетические установки. При мощности по 60 кв потребуется 81 такая установка, вместе они могут выдавать около 4,8 мегаватт энергии. Это максимальный режим, при номинальной скорости ветра их было бы достаточно чтобы легко покрыть затраты на электроэнергию. Но так как ветер сила непостоянная, я и предложил комбинированную схему", - поделился он.

Поясним, что инженер-теплотехник – это специалист, который может разрабатывать и конструировать системы тепло- и топливоснабжения. В зависимости от места трудоустройства он может работать с системами тепловодоснабжения, кондиционирования, канализации, сушильными или холодильными установками. Также он занимается ремонтом и обслуживанием вверенных систем, обеспечивая их бесперебойное функционирование. В заключительном этапе по новой номинации конкурса "Славим человека труда" выступили победители регионального этапа, в очном туре которого они представляли свои инженерные проекты.

Имена победителей назовут на торжественной церемонии награждения в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 20 марта в 18 часов. Призеры получат денежные сертификаты: 79 тыс. рублей - за первое место; 57 тыс. рублей – за второе и 34 тыс. рублей - за третье.

Ирина Кургузова