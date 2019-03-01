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Новые контейнеры для сбора ТКО поступят в область

Общество, 10:19 21 марта 2019

архив ООО "ТЭО" | Фото: архив ООО "ТЭО"

1 тыс. 660 передвижных пластиковых и стационарных металлических контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов поступят в Тюменскую область во втором квартале 2019 года, сообщает Тюменское экологическое объединение.

Аукцион на поставку емкостей объявил региональный оператор по обращению с ТКО в регионе.

1 тыс. 100 пластиковых контейнеров европейского образца, объем которых составляет 1,1 куб. метров, и 560 железных баков объемом 0,75 куб. метров установят в населенных пунктах юга области.

"Активная комплексная работа по переходу на новую систему обращения с отходами ведется регоператором с начала года. Так, например, в Заводоуковском и Исетском районах появились баки в тех населенных пунктах, где раньше мусор жители либо сами вывозили на свалку, либо был организован мешочный сбор. В ближайшее время в Омутинском районе поставят более 300 контейнеров", — отметил генеральный директор ООО "ТЭО" Константин Фрумкин.

Новые контейнеры имеют сверхпрочную конструкцию, устойчивы к перепадам температур и погодным условиям. Кроме того, оборудование соответствует современным экологическим нормам и после окончания срока эксплуатации может быть переработано.

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# контейнеры , мусор , ТЭО

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