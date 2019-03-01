Театрального критика ждут в "Ангажементе" и тобольском драмтеатре

| Фото: театра "Ангажемент" | Фото: театра "Ангажемент"

Комиссия по критике и театроведению Союза театральных деятелей (СТД) России направила театрального критика в тюменский молодежный театр "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко и в Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова.

Творческую командировку эксперта оплатят за счет СТД. Чтобы получить оценку профессионала, тюменские артисты участвовали в грантовом конкурсе. Комиссия по критике и театроведению СТД рассмотрела более 150 заявок, сообщают общественные деятели. В топ вошло 30 региональных театров. Первым в списке стоит молодежный театр "Ангажемент" города Тюмень, под номером семнадцать - Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова.

Также встретят критика новосибирский драматический театр "Старый дом", государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан, Мирнинский театр, Калининградский областной музыкальный театр, няганьский театр юного зрителя, музыкальный театр Республики Карелия приморский краевой драматический театр молодежи Владивостока и другие.

Помощь в профессиональной оценке экспертов будет и у ряда театральных фестивалей. Критик прибудет в Тюмень на Всемирный фестиваль молодежных театров "VII ТЕАТРАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - 2019". Среди других мероприятий театральные знатоки посетят фестиваль независимых театров ЦЕНТР (г. Воронеж), X Международный эколого-этнический фестиваль театров кукол "Чир Чайаан" (г. Абакан), I Урало-Сибирский межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол "Сибирь. Терра Магика" (г. Красноярск) и другие.

Ирина Ромашкина