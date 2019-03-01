  • 30 марта 201930.03.2019суббота
  • USD64,7347
    EUR72,7230
  • В Тюмени 1..3 С 8 м/с ветер южный

Театрального критика ждут в "Ангажементе" и тобольском драмтеатре

Общество, 11:01 30 марта 2019

театра "Ангажемент" | Фото: театра "Ангажемент"

Комиссия по критике и театроведению Союза театральных деятелей (СТД) России направила театрального критика в тюменский молодежный театр "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко и в Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова.

Творческую командировку эксперта оплатят за счет СТД. Чтобы получить оценку профессионала, тюменские артисты участвовали в грантовом конкурсе. Комиссия по критике и театроведению СТД рассмотрела более 150 заявок, сообщают общественные деятели. В топ вошло 30 региональных театров. Первым в списке стоит молодежный театр "Ангажемент" города Тюмень, под номером семнадцать - Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова.

Также встретят критика новосибирский драматический театр "Старый дом", государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан, Мирнинский театр, Калининградский областной музыкальный театр, няганьский театр юного зрителя, музыкальный театр Республики Карелия приморский краевой драматический театр молодежи Владивостока и другие.

Помощь в профессиональной оценке экспертов будет и у ряда театральных фестивалей. Критик прибудет в Тюмень на Всемирный фестиваль молодежных театров "VII ТЕАТРАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - 2019". Среди других мероприятий театральные знатоки посетят фестиваль независимых театров ЦЕНТР (г. Воронеж), X Международный эколого-этнический фестиваль театров кукол "Чир Чайаан" (г. Абакан), I Урало-Сибирский межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол "Сибирь. Терра Магика" (г. Красноярск) и другие.

Ирина Ромашкина

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ангажемент , Союз театральных деятелей России , театр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:45 30.03.2019Проблемы хирургии позвоночника обсудили на международной конференции в тюменском Федеральном центре нейрохирургии
12:06 30.03.2019Тюменские школьники начали досрочно сдавать ЕГЭ
11:41 30.03.2019Тюменские школьники познакомились со служебными собаками полиции
11:01 30.03.2019Театрального критика ждут в "Ангажементе" и тобольском драмтеатре