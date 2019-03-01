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  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер южный

На Тюмень надвигается облачность

Общество, 07:30 21 марта 2019

Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

До плюс 4 прогреется температура воздуха в Тюмени днем 21 марта.

Сервис Gismeteo обещает горожанам солнечный день без осадков. Правда, к вечеру над областным центром появятся облака, которые задержатся до 23 марта.

Ветер прогнозируется южный и юго-западный, основная скорость на день - 3 метра в секунду с порывами до 7 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня 755 мм рт. ст., относительная влажность воздуха 69-83 %. Геомагнитные возмущения не ожидаются.

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# погода в Тюмени

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