На Тюмень надвигается облачность

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

До плюс 4 прогреется температура воздуха в Тюмени днем 21 марта.

Сервис Gismeteo обещает горожанам солнечный день без осадков. Правда, к вечеру над областным центром появятся облака, которые задержатся до 23 марта.

Ветер прогнозируется южный и юго-западный, основная скорость на день - 3 метра в секунду с порывами до 7 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня 755 мм рт. ст., относительная влажность воздуха 69-83 %. Геомагнитные возмущения не ожидаются.