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Полицейские запустили флешмоб #ПушкинОбъединяет

Общество, 11:47 21 марта 2019

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Сотрудники МВД России запустили всероссийский поэтический флешмоб #ПушкинОбъединяет, сообщает региональное управление МВД России со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Полицейские из разных регионов прочитали знаменитое стихотворение А. С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье". Флешмоб приурочен ко Всемирному дню поэзии, который отмечается 21 марта. Кроме того, акция проходит в год 220-летия со дня рождения великого поэта А. С. Пушкина.

"МВД России предлагает всем желающим присоединиться к флешмобу. Главная особенность акции в том, что стихотворение Александра Сергеевича Пушкина "Я помню чудное мгновенье" нужно продекламировать на своем родном языке. Во флешмобе уже приняли участие сотрудники органов внутренних дел из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Майкопа, Владикавказа, Якутска, Йошкар-Олы, Улан-Удэ, Чебоксар и Ижевска. Стихотворные строки прозвучали на русском, адыгейском, татарском, башкирском, якутском, осетинском, марийском, бурятском, чувашском и удмуртском языках", - рассказала Ирина Волк.

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# полицейские , Пушкин , стихотворение , флешмоб

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