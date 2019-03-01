Колбаса из Брянска и сыр из Нижнего Тагила представлены на выставке-продаже в Тюмени

| Фото: пресс-служба Тюменской ярмарки | Фото: пресс-служба Тюменской ярмарки

Мясо и колбасы, масло и сыр со всей России можно купить в эти дни на Тюменской ярмарке, в зале которой открылась специализированная выставка-продажа "Продэкспо-2019. Продукты питания".

Свою продукцию, как сообщает пресс-служба Тюменской ярмарки, представили более 60 производителей из Брянска и Липецка, Москвы и Нижнего Тагила, Омска и Перми, Екатеринбурга и Челябинска, Кирова и Омска, Перми и Сочи, Воронежской и Саратовской областей. Так же широко представлены продукция производителей и Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Ежегодная специализированная выставка в Тюмени, по оценке специалистов, неизменно популярна у тюменцев. В 2018 году ее посетили более 15 тыс. человек. Выставка будет работать до 24 марта 2019 года.

Борис Олейник