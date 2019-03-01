Проект "Кадры будущего для регионов" в Тюмени будет продолжен

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект "Кадры будущего для регионов" получит продолжение и развитие в Тюменской области.

Об этом на торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов и награждению авторов лучших проектов, 21 марта заявила заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских.

Она напомнила, что старт проекту "Кадры будущего для регионов" был дан в семи регионах страны, в том числе в Тюменской области, в августе 2018 года. В течение нескольких месяцев ребята не только обучались и создавали проекты в сферах науки, образования, здравоохранения, благоустройства и экологии, но и приступили к их реализации и продвижению.

"Кадры будущего для регионов" – очень интересный проект, поэтому мы с удовольствием откликнулись на инициативу Агентства стратегических инициатив, которое предложило войти нам в семерку пилотных регионов. У нас есть партнеры - это предприятия, крупные корпорации, заинтересованные, как и мы, в кадрах будущего. Когда мы видим, что у нас есть такие классные кадры будущего, то можем спокойно работать и знать, что нам на смену придут люди, способные работать и продвигать регион", - отметила заместитель губернатора.

В рамках итогового мероприятия Ольга Кузнечевских вручила авторам лучших проектов благодарственные письма губернатора Тюменской области, а также сертификаты на прохождение тренингов, путевки на обучающую смену в международный лагерь "Артек" и другие призы от партнеров.

"Вы все отличники, любите свой регион и тех людей, которые живут здесь. Все ваши проекты направлены на благо жителей Тюменской области, на решение проблем в сферах образования, экологии и здоровья нашего населения", - добавила Ольга Кузнечевских.

Руководитель департамента развития новых форм образования Агентства стратегических инициатив Алексей Благинин поблагодарил правительство Тюменской области, наставников и тьюторов за участие в проекте. В 2018-2019 годах участниками "Кадров будущего для регионов" стали 1 тыс. 500 ребят из семи регионов страны, им помогали сотни тьюторов и 160 наставников.

"Хочу сказать вам огромное спасибо за участие в нашей стратегической инициативе за то, что вы нашли время поработать с кадрами будущего Тюменской области. Успех ребят – это ваша заслуга. Уверен, что вместе мы создадим в школах условия, при которых наши дети будут смело мечтать и активно творить, вместе строить страну, в которой хочется жить и работать", - отметил Алексей Благинин.

По словам руководителя программы проектного обучения в рамках реализации стратегической инициативы "Кадры развития будущего" для регионов в Тюменской области Виталия Скоморохова, в Тюменской области участниками первого сезона проекта стали 144 школьника в возрасте от 14 до 17 лет из 26 муниципалитетов. Ребята учились навыкам проектного и критического мышления.

Итогом работы стало создание 20 групп, каждая из которых разработала свой проект. Так, проект "Свободная улица" представляет собой арт-фестиваль, созданный для продвижения пока что еще неизвестных, но талантливых людей, которые танцуют, рисуют, играют на музыкальных инструментах. Проект "Доступный инулин" призван облегчить жизнь людям, страдающим диабетом. А авторы проекта "ПАРКуем Тюмень" разработали макет городского парка на территории жилого района Малахово в Тюмени.

"За каждой группой был закреплен наставник из числа представителей исполнительной власти, бизнес-сообщества, научного сообщества. У ребят была возможность пройти практики, стажировки и ощутить качественный эффект своего проекта. Большая часть из них так или иначе соприкасается со стратегией социально-экономического развития Тюменской области, поэтому уверен, что поддержку найдет каждый проект", - прокомментировал Виталий Скоморохов.

В рамках итогового мероприятия во Дворце "Пионер" была также организована запись на участие во втором сезоне проекта "Кадры будущего для регионов" на 2019-2020 год. В этот раз к его реализации присоединятся 23 региона, в том числе Тюменская область. Заявки принимаются от молодых тюменцев, которые готовы делиться своими идеями и усердно работать над их реализацией.

Любовь Голышева