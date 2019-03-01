Главный тюменский следователь проведет прием в режиме онлайн

| Фото: Следственный комитет Тюменской области | Фото: Следственный комитет Тюменской области

Прием граждан для пользователей социальной сети "ВКонтакте" проведет руководитель регионального следственного управления СК России Александр Кубляков 22 марта с 10 до 11 часов, сообщает ведомство.

На личный онлайн прием к руководителю следственного управления могут обратиться все желающие в указанное время.

Для этого необходимо оставить свое обращение с приведением конкретных фактов во время проведения приема в комментариях к посту с анонсом мероприятия на странице следственного управления в социальной сети "ВКонтакте".