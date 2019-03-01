В Тюменской области на время паводка введут ограничение на движение большегрузов

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Временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Тюменской области с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси, будет введено в Тюменской области на время весеннего паводка.

Как сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области, с 9 апреля по 1 мая будет ограничено движение большегрузов на грунтовых автомобильных дорогах. С 15 апреля по 14 мая - на участках автомобильных дорог с твердым усовершенствованным и переходным типом покрытия (цементобетон, асфальтобетон, щебень и гравий).

Временное ограничение движения в весенний период не распространяется: на международные перевозки грузов; пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации; на сельскохозяйственную технику, занятую на сельскохозяйственных работах (колесные трактора с мощностью двигателя до 160 л.с. включительно); дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения.