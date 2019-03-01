Выпускники Ишима и Приишимья планируют стать врачами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 50 выпускников Ишима и Приишимья планируют связать свою жизнь с врачебной деятельностью. Об этом сообщил новый главный врач областной больницы № 4 Вячеслав Афанасьев на пресс-конференции в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

По его словам, в лечебном учреждении не хватает специалистов. "Мой предшественник плотно работал на кадровую укомплектацию штата больницы, эта работа будет продолжена. На днях я встретился со школьниками, которые планируют поступить в медицинский вуз на целевое место. Все врачи-целевики по окончании вуза обязаны будут отработать три года в областной больнице № 4 врачами-терапевтами или врачами-педиатрами. Самые одаренные студенты имеют шанс поступить в ординатуру и получить узкую специализацию", - подчеркнул Вячеслав Афанасьев.

Он отметил, что в том числе кадровым дефицитом обусловлены большие очереди к узким специалистам. В настоящее время больнице нужны кардиолог, невролог и лор.

"Мы с нетерпением ждем нынешнего выпуска медицинского университета, к нам приедут восемь ординаторов по узким специальностям, педиатры и терапевты", - сказал главврач.

Инна Кондрашкина