Лаборант Уватнефтегаза – серебряный призер конкурса "Славим человека труда!"

| Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз»

Лаборант химического анализа ООО "РН-Уватнефтегаз" Айгуль Саитова стала серебряным призером конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа. Награждение победителей состоялось в г. Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) 20 марта, сообщает пресс-служба компании.

Конкурс "Славим человека труда!" ежегодно проводится для повышения мастерства участников и престижа профессии. В этом году в финальном этапе приняли участие 11 лаборантов крупнейших предприятий Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, Ямала и Югры, а также 12 студентов.

Теоретический этап для опытных лаборантов, в составе которых выступала Айгуль Саитова, состоял из 30 теоретических вопросов и пяти расчетных задач. Во время практического задания конкурсантам предлагалось провести два эксперимента – определить ионы хлора в воде меркуриметрическим методом и вязкость масла.

"Несмотря на свой соревновательный опыт, я волновалась за результат. Сложнее для меня оказалась теоретическая часть, с практической справилась быстрее, - отметила Айгуль Саитова. – Уже завтра я заезжаю на вахту, буду работать и параллельно готовиться к аналогичному конкурсу нашего предприятия, который пройдет в мае".

Отметим, Айгуль Саитова начала работу на Тямкинском месторождении ООО "РН-Уватнефтегаз" сразу после получения диплома Башкирского государственного института по специальности "Химия". За три года она состоялась как молодой специалист, успешно выступая на конкурсах профессионального мастерства Уватнефтегаза и компании "Роснефть".

Постоянная работа над повышением собственной квалификации позволила лаборанту Айгуль Саитовой в октябре 2018 года стать серебряным призером федерального этапа Всероссийского конкурса "Лучший по профессии", на котором она представляла Тюменскую область.