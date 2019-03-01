На ямальских зимниках введены ограничения

| Фото: 89.mchs.gov.ru | Фото: 89.mchs.gov.ru

Круглосуточное ограничение в движении автомобилей весом более 3,5 тонны ведено по погодным условиям на трех зимниках Ямала 22 марта, сообщает окружное управление МЧС России.

Это дороги: Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги, Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале и Салехард - Надым. Отметим, режим действует до особого распоряжения. Мера применена для сохранения автодороги в рабочем состоянии.

На трассах наблюдается небольшой снег, в отдельных районах слабая метель. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду. Местами порывы от 11 до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем от -3 до +2 градусов.

На трассе Уренгой - Красноселькуп до 20 часов разрешено движение для всех автомобилей до 3,5 т. С 20 до 8 часов может проехать транспорт массой до 30 т.

На ледовой переправе между городами Салехард и Лабытнанги открыто движение для транспортных средств общей массой до 30 тн.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону Дорожной дирекции ЯНАО 8 (34922) 7-17-04. Обратиться за помощью можно по телефону 101.