В Ишиме завершают капитальный ремонт лабораторного комплекса больницы

| Фото: пресс-служба ОБ №4 г. Ишим | Фото: пресс-служба ОБ №4 г. Ишим

Ремонтные работы в лабораторном комплексе ишимской областной больницы № 4 (ул. Республики, 78) планируется завершить до конца марта.

Об этом сообщил главный врач областной больницы № 4 Вячеслав Афанасьев на пресс-конференции в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

По его словам, в нормативное состояние приводится не только корпус лечебного учреждения в Ишиме, ремонт идет и в районах.

"Сейчас формируем проектно-сметную документацию на капитальный ремонт корпусов в Абатске, Бердюжье, Армизоне. Входим в заключительную стадию капремонта лабораторного комплекса. Предстоит переподключение электроэнергии на новые щитовые. Начинаем формировать новые отделения, определены этажи для каждого из них, будем устанавливать оборудование, подключаться. В начале апреля планируем войти в режим работы, который позволит оказывать заявленные в отремонтированном корпусе методы обследования и лечения", - подчеркнул Вячеслав Афанасьев.

Он напомнил, что к лечебному учреждению прикреплены более 200 тыс. человек. Коллектив больницы составляет 3 тыс. 100 человек. Больница - крупнейшее лечебное объединение юга Тюменской области. В нем лечатся не только жители Ишима, но и нескольких районов юга Тюменской области. Ежегодно в больницу обращаются за помощью более 30 тыс. человек, в том числе иногородние.

Инна Кондрашкина