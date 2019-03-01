Участники флешмоба ГТО в Тюмени установили рекорд

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 825 отжиманий, столько же подтягиваний и жимов гири выполнили тюменцы - участники флешмоба "На рекорд" на Цветном бульваре. Спортивную акцию для горожан и гостей областной столицы приурочили к юбилею указа президента о внедрении в России комплекса "Готов к труду и обороне", подписанному 5 лет или 1 тыс. 825 дней назад.

"Мы принимаем три норматива. Рывок гири и подтягивания - для мужчин, отжиматься могут и женщины. Но если представительницы прекрасного пола смогут сделать рывок гири весом 16 килограммов или подтянуться на высокой перекладине, то их результат будет зафиксирован, - рассказал начальник отдела организации физкультурно-оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Дмитрий Плотников. - Тех, кто принял участие в сдаче нормативов, поощряем: выдаем сертификаты участников и билеты на Чемпионат России по биатлону".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Самыми активными участниками в первые полчаса флешмоба ожидаемо стали мужчины, позже на импровизированные спортивные площадки вышли и представительницы прекрасного пола. Среди участников были как начинающие спортсмены-школьники, так и настоящие силачи, бьющие рекорды под одобрительные возгласы болельщиков.

"Я занимаюсь пауэрлифтингом, являюсь мастером спорта международного класса. Вместе с коллегами из спортклуба пришел поддержать и "завести" тюменцев, чтобы люди не стояли в стороне, тоже участвовали. Сегодня удалось отжаться 63 раза, неплохой результат", - рассказал Николай Витвицкий-Леонов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На площадках ГТО можно было не только попробовать свои силы, но и официально зарегистрировать результат. Его занесут в базу при наличии медицинской справки и Id - номера (уникального идентификационного номера участника комплекса ГТО).

"Я спортсмен - занимаюсь плаванием, серебряный значок ГТО уже есть, стремлюсь к золотому, - рассказал тюменский старшеклассник Михаил Антипин. - Отжался 39 раз, это неплохо, а вот результатом в подтягивании не очень доволен, может потому, что не размялся как следует. Делаю выводы, на чем в будущем сделать упор".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участникам флешмоба "На рекорд" понадобилось не более 2,5 часов для выполнения контрольных цифр. Тюменцам помогли гости из Красноярска, Когалыма и Екатеринбурга. Рекордами дня стали выполнение 31 подтягивания (за 1 подход), 350 подъемов гири, 100 отжиманий.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, что тюменцы, желающие сдать нормативы ГТО, могут сделать это в течение года на специальных площадках.

"В Тюмени действуют шесть центров тестирования ГТО, где горожане могут сдать нормативы. Понадобится УИН и медицинская справка, а также документ, удостоверяющий личность", - сообщил руководитель центра тестирования МАУ "ТГМЦ" Максим Толстов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени первый пробный фестиваль ГТО провели в 2015 году.

Годом позже принимать нормативы начали официально, тогда тестирование прошли более 10 тыс. школьников и студентов. Позже к молодежи присоединились взрослые тюменцы.

В 2018 году испытания прошли более 27,6 тыс. жителей города, знаки ГТО получили 12,5 тыс. человек, в том числе 2,3 тыс. - золотые.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Татьяна Ковалева