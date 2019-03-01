Детский ансамбль "Апипа" даст юбилейный концерт

| Фото: из группы "МАУК Центр Татарской Культуры г. Тюмень" ВКонтакте | Фото: из группы "МАУК Центр Татарской Культуры г. Тюмень" ВКонтакте

Юбилейный отчетный концерт детского инструментального ансамбля "Апипа" под названием "Веселая потеха" начнется в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4) 22 марта в 19 часов.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" художественный руководитель Центра татарской культуры Стелла Шакирова, концерт посвящен десятилетию коллектива, участники представят лучшие номера. На концерт придут выпускники ансамбля прошлых лет, их педагоги.

Зрители станут полноправными участниками программы — их ждет интерактив. До выступления будут работать аниматоры, гостей развлекут загадками и забавами. Ведущий проведет мастер-класс игры на ложках.

В рамках концерта состоится награждение выпускников ансамбля благодарственными письмами и сувенирами — маленькими ложками.

Вход на концерт свободный.

Инна Пахомова