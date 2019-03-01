Валерий Чупин расскажет об архитектурном наследии Тюмени
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Виртуальная экскурсия "Архитектурное наследие Тюмени" начнется в библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11) 23 марта в 14 часов, сообщает городской департамент культуры.
Знаток истории Тюмени Валерий Чупин познакомит слушателей с тюменской школой домовой резьбы. Участников исторического экскурса ждет увлекательный рассказ о доме купца Ларионова, музее-усадьбе купцов Иконниковых-Колокольниковых, доме купца Чиралова, расположенных в центре города.
Краевед проведет виртуальную прогулку по деревянным кварталам Тюмени, и участники смогут самостоятельно оценить богатое культурное наследие, по праву называющееся летописью Тюмени в деревянной архитектуре.