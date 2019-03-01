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Валерий Чупин расскажет об архитектурном наследии Тюмени

Общество, 13:59 22 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Виртуальная экскурсия "Архитектурное наследие Тюмени" начнется в библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11) 23 марта в 14 часов, сообщает городской департамент культуры.

Знаток истории Тюмени Валерий Чупин познакомит слушателей с тюменской школой домовой резьбы. Участников исторического экскурса ждет увлекательный рассказ о доме купца Ларионова, музее-усадьбе купцов Иконниковых-Колокольниковых, доме купца Чиралова, расположенных в центре города.

Краевед проведет виртуальную прогулку по деревянным кварталам Тюмени, и участники смогут самостоятельно оценить богатое культурное наследие, по праву называющееся летописью Тюмени в деревянной архитектуре.

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# библиотека , зодчество , экскурсия

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