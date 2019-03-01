Пятый школьный фестиваль "На бис!" в Заводоуковске соберет юных театралов

| Фото: Заводоуковская детская школа искусств | Фото: Заводоуковская детская школа искусств

Более 80 человек станут участниками пятого школьного фестиваля театрального искусства "На бис!" в Заводоуковске с 25 по 27 марта.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор детской школы искусств Татьяна Бетнева.

"Наш традиционный театральный фестиваль "На бис!" соберет юных любителей театрального жанра в Заводоуковской детской школе искусств. Более 80 человек примут в нем участие - это учащиеся школы, любители из сел городского округа, также направили приглашение в другие районы области", - поделилась Татьяна Бетнева.

В течение трех дней юные театралы будут демонстрировать таланты в четырех номинациях: "Театр", "Литературно-музыкальная композиция", "Художественное слово", "Проба пера".

Программа фестиваля насыщенная. В день открытия 25 марта жюри и зрителей ждет премьера спектакля "Кошка в сапожках" от школьного коллектива "Кукарямба". В постановке, как рассказала Татьяна Бетнева, задействованы 15 детей в возрасте 13-14 лет.

Затем начнется просмотр и прослушивание участников фестиваля. 27 марта жюри подведет итоги, отметит победителей и призеров. Завершится пятый театральных фестиваль спектаклем "Все мальчишки дураки" в постановке старшей группы школы "Коломбина".

По словам Татьяны Бетневой, интерес к театру у юных заводоуковцев растет. Все больше школьников желают получать театральное образование. "Отделение театрального искусства на базе нашей школы работает более 10 лет. На сегодня 102 человека учатся на двух отделениях - развивающее и предпрофессиональное, - отмечает Татьяна Бетнева. - Мы набираем детей с 6 лет. Срок обучения в зависимости от направления отделения составляет от 3-4 лет до 8-9".

Что особенно важно для преподавателей Заводоуковской детской школы искусств - это то, что многие ее выпускники связывают свою жизнь с театром - продолжают получать образование в колледжах и вузах Тюмени, Екатеринбурга, Омска и Ростова-на-Дону.

Анжела Лебедева