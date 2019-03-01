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Тюменские врачи спасли от инвалидности пациента с тяжелой травмой

Общество, 15:27 22 марта 2019

ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Пациента с вывихом шейных позвонков успешно прооперировали в Тюменской областной клинической больнице № 2.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, эта травма считается одним из самых тяжелых повреждений опорно-двигательного аппарата, после которой не выживают около половины пострадавших. Мужчина травмировался во время попытки попасть через окно в собственную квартиру на втором этаже.

Вывих осложнялся смещением шейных позвонков, из-за чего спинной мозг оказался зажатым. Опасность таких поражений – в большой вероятности наступления инвалидности и даже летального исхода.

Экстренную операцию провел главный врач клиники, доктор медицинских наук Роман Паськов. В ходе операции пациенту вернули на место поврежденные шейные позвонки и зафиксировали их с помощью специальных имплантатов. Это вмешательство требовало от врачей не только высокого профессионализма, но и филигранной точности.

В настоящее время пациента выписали из стационара в удовлетворительном состоянии под наблюдение специалистов поликлиники. У мужчины сохранились движения рук и ног. Для полного восстановления потребуются время, силы и желание самого пострадавшего.

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# здравоохранение , ОКБ №2

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