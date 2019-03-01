Победители международных олимпиад получат миллион рублей

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Победителям международных олимпиад будут выплачивать премии в размере 1 млн рублей, серебряным – 500 тыс. рублей, а бронзовым – 400 тыс. рублей, сообщает Минпросвещения РФ.

Указ "Об учреждении премий президента Российской Федерации победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам и тренерам, осуществлявшим их подготовку" подписал Владимир Путин 21 марта.

Кроме того, установлен общий фонд для награждения тренеров, осуществлявших подготовку победителей международных олимпиад. Он равен сумме премий, выплаченных лауреатам соревнований по соответствующему общеобразовательному предмету.

Организационно-техническое обеспечение и информационное сопровождение присуждения и выплаты премий осуществляет Образовательный фонд "Талант и успех". Порядок и сроки выплаты денежных поощрений должны быть утверждены до 30 апреля 2019 года.