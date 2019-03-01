Более четырех тысяч тюменцев объединил проект "Первая помощь" за пять лет

| Фото: пресс-служба Станции скорой медицинской помощи | Фото: пресс-служба Станции скорой медицинской помощи

Около четырех тысяч тюменцев прошли подготовку в ходе проекта "Первая помощь" за пять лет, сообщает пресс-служба станции скорой помощи.

Первое занятие для 15 человек медики провели 18 февраля 2014 года, на следующий день второе, столько же в марте и апреле – запись на эти месяцы сформировалась буквально за пару дней.

Всех учили реанимации: юристы, экономисты, предприниматели, домохозяйки, полицейские, пенсионеры и другие отрабатывали на манекене массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Большинство это делали впервые в своей жизни.

"Мы даже не ожидали, что бесплатные курсы первой помощи вызовут такой интерес. С тех пор вера в себя, вера в людей нас ни ризу не покидала – вот уже на протяжении пяти лет проект востребован, почти четыре тысячи человек прошли подготовку. Перед собой мы поставили простую и выполнимую задачу – научить граждан не паниковать в экстренных ситуациях и правильно оказывать первую помощь. Понимать всю ответственность, принимать ее и действовать, а не наблюдать, как умирает пострадавший, не предпринимая никаких попыток его спасти", - рассказала куратор проекта Ирина Бердюгина.

Попробовать себя в роли спасателя могут все без исключения. Для школьников на станции скорой помощи днем проводят экскурсии "Спасение жизни", для взрослых – вечерние занятия.

Инструктор простым языком объясняет последовательность действий и смысл каждой манипуляции, затем – практическая часть. На занятиях рассматривают такие жизнеугрожающие ситуации, как остановка сердца, кровотечения, инородное тело в дыхательных путях и ряд других.

Телефон для регистрации участников +7 922-070-38-08.