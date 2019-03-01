Прием документов на первую смену "Отрядов мэра" начнется в апреле

| Фото: vk.com/otryady_mera_tyumen | Фото: vk.com/otryady_mera_tyumen

Прием документов на первую смену "Отрядов мэра" стартует в Тюмени в апреле, сообщает городская администрация. Он будет осуществляться посредством онлайн-записи.

На первую смену запись откроется 1 апреля в 10 часов на главной странице сайта отряды-мэра.рф. Онлайн-записи на вторую и последующие смены будут открыты позже.

В 2019 году за время каникул получить трудовой опыт смогут 4 тыс. 200 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. На летние месяцы запланировано четыре трудовые смены.

Рабочий день подростков будет длиться с 9 до 12 часов. Заработная плата ребят формируется из основной выплаты и материальной поддержки Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района. Она составитм в первую смену 4 тыс. 489 рублей.

Ребятам, желающим попасть в творческие бригады "Кураж" (специальность – артист) и пресс-центр "Спектр-М" (помощники корреспондента, ассистента тележурналистского комплекса, монтажера, оператора видеозаписи, фотокорреспондента, оператора электронного набора и верстки), перед тем как подавать документы, необходимо пройти собеседование у кураторов направлений.

Телефон отдела по проведению мероприятий в области содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан Тюменского городского многопрофильного центра – 51-79-51.