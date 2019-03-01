29 тюменцев договорились с работодателями о трудоустройстве на ярмарке вакансий

| Фото: Центр занятости населения Тюмени | Фото: Центр занятости населения Тюмени

Водители спецтехники, механики, кондукторы, автослесари искали работу на ярмарке вакансий предприятий транспортной сферы 21 марта. 29 соискателей пришли с работодателями к предварительной договоренности о трудоустройстве, сообщает Центр занятости населения Тюмени.

Набор персонала вели девять работодателей, перечень их вакансий был достаточно широк: помимо водителей им требовались такие врач, медицинская сестра, бухгалтер, инженер, диспетчер.

Посетили ярмарку более 70 соискателей. Они активно общались с представителями предприятий, задавали вопросы об условиях труда, оставляли резюме. 29 из них пришли с работодателями к предварительной договоренности о трудоустройстве.

"Мы регулярно участвуем во всех ярмарках и всегда благодаря им находим необходимый персонал. Сегодня мы ищем десять автомехаников и пять диагностов. Потребность в кадрах у нас большая, а благодаря таким мероприятиям найти подходящих сотрудников гораздо проще", - рассказал заместитель технического директора ГК "Автоград" Иван Покрышкин.

Очередная ярмарка вакансий состоится 18 апреля. На ней искать персонал будут предприятия сферы общественного питания. Принять участие в ней приглашаются все желающие – вход свободный.

Ярмарка будет проходить с 10 до 11 часов по адресу ул. Республики, 204-в/3. Телефон горячей линии 8 (3452) 27-36-05.