Малоимущие тюменцы получают действенную социальную поддержку

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Региональная мера социальной поддержки в виде адресной социальной помощи по выходу на самообеспечение действует в Тюменской области с 2006 года. Многие жители региона смогли убедиться в ее эффективности на собственном опыте.

С 2010 года эта мера социальной поддержки предоставляется на условиях социального контракта. Воспользоваться ей могут семьи, среднедушевой доход в которых ниже прожиточного минимума. Цель - выход семьи на самообеспечение. В основном мерой социальной поддержки пользуются жители сельской местности, которые получают денежную выплату на создание или развитие личного подсобного хозяйства. С 2006 года адресную социальную помощь на условиях социального контракта получили более 8 тыс. малоимущих семей, 95% из них - это семьи с детьми, в том числе многодетные. Расходы областного бюджета на реализацию программы составили свыше 330 млн рублей.

В 2018 году помощь предоставлена более чем 250 малоимущим семьям на общую сумму около 15 млн рублей, средний размер выплаты - 60 тыс. рублей. Более 60% участников программы после истечения срока действия социального контракта улучшили свое материальное положение, 23% вышли из категории малоимущих семей, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Соб. инф.