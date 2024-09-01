Технологические сети блоков биологической очистки монтируют под Упорово

| Фото: из Telegram-канала главы Упоровского района Леонида Саукова | Фото: из Telegram-канала главы Упоровского района Леонида Саукова

Технологические сети блоков биологической очистки монтируют на площадке по строительству канализационных очистных сооружений под Упорово. Также здесь прокладывают сети водоотведения, сообщил глава Упоровского района Леонид Сауков в соцсетях.

Рабочие уже выполнили армирование фундаментной плиты административно-бытового блока, сейчас монтируют опалубку.

"Работы ведутся в соответствии с установленным графиком. КОСы — это уже второй объект, который строит на территории райцентра "Росводоканал Тюмень". Хочу отметить общее стремление найти оптимальные решения в устранении возникающих вопросов, как со стороны заказчика, так и со стороны подрядной, а также проектной организаций", - уточнил глава района.

Отметим, объект состоит из семи технологических линий, в каждой из которых пять блоков биологической очистки. Благодаря этому хозяйственно-бытовые сточные воды будут очищаться до нормативов. В дальнейшем уже безопасную воду планируют сбрасывать в водный объект рыбохозяйственного значения. Весь процесс в целом значительно улучшит экологическую ситуацию, поможет сохранить природу и водные ресурсы района.