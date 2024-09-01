Два объекта внесут в региональный реестр нематериального этнокультурного достояния Тюменской области

| Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Круглый стол по вопросам сохранения этнокультурного достояния Тюменской области прошел в Тюмени. На мероприятие приехали деятели культуры, преподаватели и артисты со всех муниципальных образований региона, а также федеральные эксперты.

"Наше будущее строится на основе любви к своему краю, своим традициям, предкам, истории. И чрезвычайно важно сегодня это обсудить. И важно, чтобы специалисты, которые работают в этой сфере могли делиться знаниями друг с другом, приобретать новые компетенции", - сообщил заместитель председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин.

Помимо этого были представлены объекты, которые могут войти в региональный реестр объектов нематериального достояния области. По словам заместителя директора регионального департамента культуры Анны Кривоносовой, на данный момент их восемь. Добавится еще два, пишет инфоцентр правительства области. Это "технология тюменской домовой резьбы" и "традиция исполнения песни сибирских татар "Без Ялутыр яклары" / "Мы с Ялуторовской стороны" в селах Ялуторовского района.