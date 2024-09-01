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Сквер Выпускников в Тобольске планируют открыть ко Дню учителя

Общество, 19:12 20 сентября 2024

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Работы на сквере Выпускников, который благоустраивается в рамках программы "Тобольск настоящий", находятся завершающем этапе. Сквер планируется открыть ко Дню учителя. Об этом на своей странице в Telegram-канале рассказал глава Тобольска Петр Вагин.

"Тобольск настоящий" — проект совершенствования города, разработанный в рамках партнерского соглашения между правительством Тюменской области, администрацией Тобольска и компанией СИБУР. В течение ближайших восьми лет планируется сделать город лучше, красивее и удобнее.

"В этом году также в рамках программы "Тобольск настоящий" выполняются работы по устройству ограждений в едином стиле по гостевому маршруту. Работы идут без отклонений от графика", - сообщил Петр Вагин.

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# благоустройство , Тобольск

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