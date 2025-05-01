Тюменцы активно голосуют за дизайн-проекты благоустройство территорий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 79 тыс. жителей Тюменской области проголосовали на портале "Госуслуг" за дизайн-проекты территорий за три недели. Проекты отобрали для благоустройства в 2024 году.

Об этом в своих соц. сетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды" жители региона вносят реальный вклад в улучшение облика наших городов. За время реализации программы с 2019 по 2024 год в Тюменской области благоустроили 79 дворовых территорий и 33 общественных пространства. И это мы всё сделали вместе", - отметил глава региона.

Выбрать понравившийся дизайн-проект можно на портале "Госуслуги". Голосование продлится до середины июня.

Реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" проходит в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".