Территория у дома № 163 по Московскому тракту в Тюмени благоустраивается по проекту жителей

| Фото: администрация города Тюмени | Фото: администрация города Тюмени

Благоустройство территории у дома № 163 по Московскому тракту идет в соответствии с проектом, выбранным самими жителями микрорайона. В этом убедились руководитель управы Калининского округа Олег Савчук, который провел еженедельное выездное совещание с осмотром благоустраиваемых территорий.

Благоустройство территории реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Олег Савчук отметил высокий уровень организации работ и выразил уверенность в успешном завершении проекта, сообщает управа Калининского административного округа.

Почти четыре тысячи горожан проголосовали за дизайн-проекты территории на Московском тракте, 163 Тюмени. В итоге здесь появится свой мини-город с функциональными зонами со своей воркаут-площадкой и скейт-парком.