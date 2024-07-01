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Территория у дома № 163 по Московскому тракту в Тюмени благоустраивается по проекту жителей

Общество, 18:09 11 июля 2024

администрация города Тюмени | Фото: администрация города Тюмени

Благоустройство территории у дома № 163 по Московскому тракту идет в соответствии с проектом, выбранным самими жителями микрорайона. В этом убедились руководитель управы Калининского округа Олег Савчук, который провел еженедельное выездное совещание с осмотром благоустраиваемых территорий.

Благоустройство территории реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Олег Савчук отметил высокий уровень организации работ и выразил уверенность в успешном завершении проекта, сообщает управа Калининского административного округа.

Почти четыре тысячи горожан проголосовали за дизайн-проекты территории на Московском тракте, 163 Тюмени. В итоге здесь появится свой мини-город с функциональными зонами со своей воркаут-площадкой и скейт-парком.

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