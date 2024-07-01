В Тюмени отремонтируют фонтан в сквере Немцова

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фонтан в сквере Немцова отремонтируют. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в прямом эфире программы "Час Тюмени" ГТРК "Регион-Тюмень" 26 июля.

"Вчера провел разговор с руководителем управы Центрального административного округа. В настоящий момент специалисты производят расчеты, чтобы привести фонтан в рабочее состояние. Вопрос находится на контроле", - проинформировал Максим Афанасьев.

Напомним, ранее глава города рассказал, что после реконструкции улицы Ленина появится пешеходная сеть в 5,5 км.