  • 9 июля 20249.07.2024вторник
  • В Тюмени 27..29 С 3 м/с ветер северный

Игровую площадку установят в сквере по ул. Ставропольской в Тюмени

Общество, 11:45 09 июля 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Новую детскую игровую площадку установят на озелененной территории в районе жилого дома № 15 по ул. Ставропольской в Тюмени. Старые малые архитектурные формы убрали, подготовили территорию к завозу песка, сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме игровой зоны появится дорожная разметка, имитирующая автогородок, на котором все желающие смогут самостоятельно или на уроках безопасности с ГИБДД повторять правила дорожного движения. Обновления появятся без использования бюджетных средств.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство дворов , детская площадка

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:35 09.07.2024Тюменец 39 раз нарушил правила дорожного движения
13:24 09.07.2024Тысячу порций оленины на гриле с брусничным соусом раздадут тюменцам
13:13 09.07.2024Участник СВО встретится со школьниками в Тюмени 
13:02 09.07.2024Тюменские семьи смогут забрать остаток материнского капитала единовременной выплатой