Игровую площадку установят в сквере по ул. Ставропольской в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Новую детскую игровую площадку установят на озелененной территории в районе жилого дома № 15 по ул. Ставропольской в Тюмени. Старые малые архитектурные формы убрали, подготовили территорию к завозу песка, сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме игровой зоны появится дорожная разметка, имитирующая автогородок, на котором все желающие смогут самостоятельно или на уроках безопасности с ГИБДД повторять правила дорожного движения. Обновления появятся без использования бюджетных средств.