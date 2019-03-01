Димитрис Ботинис: тюменский оркестр обладает высоким потенциалом

Дирижер Димитрис Ботинис | Фото: meloman.ru Дирижер Димитрис Ботинис | Фото: meloman.ru

Тюменский филармонический оркестр обладает высоким потенциалом, мне приятно с ними работать. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказал дирижер, обладатель множества призов международных конкурсов и фестивалей Димитрис Ботинис.

Вместе с Тюменским филармоническим оркестром 33-летних маэстро 22 марта дал концерт в рамках проекта Министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны".

"Оркестр в Тюмени имеет хороший уровень. Я провел с ними только две репетиции, но этого было достаточно, чтобы понять, что он обладает высоким потенциалом. Мне приятно работать с этими музыкантами. Впечатление хорошие, положительные", - поделился Димитрис Ботинис.

В программу концерта вошли произведения двух композиторов - Петра Чайковского и Яна Сибелиуса. В первом отделении концерта слушателям представители Первый концерт Чайковского, который популярен во всем мире. Впервые его презентация состоялась в октябре 1875 года в Бостоне. Только потом его услышали в России и Америке. На тюменской сцене в концерте под управлением Димитриса Ботиниса солировал пианист, обладатель премии "Новые имена" Арсений Тарасевич-Николаев.

И если Концерт №1 Чайковского наслуху у многих меломанов, то второе отделение с Симфонией №2 финского композитора Яна Сибелиуса заставило тюменцев поволноваться. На смену популярной российской классике пришла загадочная, характерная, северная музыка. Сам автор произведения говорил, что данная симфония "это исповедь души". При выборе композитора для концерта в Тюмени, по словам Димитриса Ботиниса, он выбрал Сибелиуса не случайно.

"Ребенком услышал его впервые – это была Четвертая симфония. Я учился в Петербурге, жил там. Сибелиус – это композитор, который вдохновлялся северной природой, и вся его музыка заполнена этим, - заметил он. - Находясь в Петербурге я эту близость ощущал, там началась любовь к этому композитору. В Питере его играют часто. Глубокая сосредоточенность, суровость в экспрессии Сибелиуса, и в тоже время внутренняя колоссальная сила его музыки – это вдохновляет, поэтому я стараюсь исполнять его чаще в регионах".

Критики, оценивая работу дирижера Димитриса Ботиниса, подчеркивают: "он умеет одухотворить музыку, привнести что-то новое". Потомственный дирижер в свою очередь продолжает совершенствовать мастерство, отмечает, что для этого и гастролирует по всей России, чтобы от каждого оркестра взять для себя что-то новое.

"Я ставлю только одну цель – делать свое дело, как можно лучше, и это дает результат. Мне кажется, артист должен быть направлен на одно – на музыку, на то, как он ее будет исполнять. Каждый дирижер – индивидуальность. От отца много перенял, он был моим первым педагогом. Хотя дирижер учится ото всех – от концертов, от импульсов, которые он может получить", - рассказал маэстро, который четвертый сезон является главным дирижером Кисловодского академического симфонического оркестра им. Сафонова, Димитрис Ботинис.

Анжела Лебедева