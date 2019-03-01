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Водителей предупреждают о тумане на трассах Тюменской области

Общество, 08:19 24 марта 2019

vk.com/rosavtodor | Фото: vk.com/rosavtodor

Туман образовался на трассах Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск (13 км), Екатеринбург – Тюмень (со 149 по 316 км) и на трассе "Иртыш" на подъезде к Тюмени (с 106 по 174 км), сообщает Уралуправтодор.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров, а также заранее планировать свой маршрут с учетом сложных условий видимости.

При попадании в туман нужно выбрать скорость движения, при которой возможно будет быстро среагировать на возникшее впереди препятствие.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному бесплатному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.

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# водители , трасса , туман

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