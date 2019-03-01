Тюменский проект "Дыши свободно" направлен на профилактику туберкулеза

Фото: tobmed.ru Фото: tobmed.ru

Снижение уровня заболеваемости туберкулезом как среди взрослого населения России, так и среди детей - результат масштабной профилактической работы. Массовый скрининг жителей региона с применением иммунодиагностики помогает эффективно бороться с инфекцией.

В Тюменской области за 2018 год зарегистрировано впервые заболевших активными формами туберкулеза 1033 человека, из них 39 детей в возрасте до 18 лет. У 23 детей заболевание выявлено при проведении иммунодиагностики, это 59% от общего количества. Это значит, что болезнь обнаружена на ранней стадии, что дает ребенку больше шансов на полную победу над недугом.

К сожалению, в Тюменской области сохраняется и актуальность мер, направленных на профилактику отказов родителей от иммунодиагностики детей для раннего выявления инфекционных заболеваний. В г. Тюмени за прошлый год зарегистрировано 1 тыс. 357 отказов от ее проведения. Есть также случаи обращений в контролирующие органы (прокуратура, Роспотребнадзор, Росздравнадзор) по оспариванию действий руководителей школ и детских садов, не допускающих в учреждения детей, не обследованных на туберкулез, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Ассоциация фтизиатров региона в 2019 году разработала и внедряет профилактический проект "Дыши свободно!". Он поможет внедрить успешные практики укрепления здоровья для разных групп тюменцев. В ходе реализации проекта будут проводиться тематические семинары-практикумы для педагогов и родителей школьников об особенностях раннего выявления и профилактики инфекционных заболеваний, интерактивные занятия для ребят.

Соб. инф.