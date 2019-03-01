Движение на трассе Тюмень-Ишим ограничено из-за ДТП
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Движение автотранспорта затруднено на 117 км трассы Тюмень - Ялуторовск - Ишим – Омск из-за дорожно-транспортного происшествия, сообщает Уралуправтодор.
В 9 часов 20 минут возле села Новая Заимка произошла авария. Движение на участке временно осуществляется по обочине.
Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут, быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.