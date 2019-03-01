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Движение на трассе Тюмень-Ишим ограничено из-за ДТП

Происшествия, 11:09 24 марта 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Движение автотранспорта затруднено на 117 км трассы Тюмень - Ялуторовск - Ишим – Омск из-за дорожно-транспортного происшествия, сообщает Уралуправтодор.

В 9 часов 20 минут возле села Новая Заимка произошла авария. Движение на участке временно осуществляется по обочине.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут, быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.

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# авария , ДТП , ограничение движения

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