Дружинники Тюменского района помогают поддерживать общественный порядок

Фото: ИА "Север-пресс" Фото: ИА "Север-пресс"

Деятельность народной дружины Тюменского района получила высокую оценку не только от полиции и общественников, но и у жителей. Год назад, в феврале 2018 года, было принято решение объединить отряды ДНД из муниципальных образований района в одну дружину.

За год сформирована нормативная база, создан штаб народной дружины при администрации района, утверждено положение о материальном стимулировании. Выделенные в 2018 году около 3,5 млн. руб. использовали не только на выплаты дружинникам, но и приобрели рации, жилеты, повязки. В 2019 году на организацию деятельности ДНД направлена такая же сумма.

Сейчас в реестре народных дружинников состоит 151 человек, в том числе 48 членов казачьих обществ. В Тюменском, пока единственном районе области, созданы условия для участия в деятельности народной дружины казаков. Члены ДНД активно участвуют в охране общественного порядка, конный казачий патруль объезжает места летнего отдых и проверяет соблюдение противопожарного режима, участвовали дружинники и в розыскных мероприятиях по задержанию преступника. С их помощью в 2018 году выявлено 250 административных правонарушений, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Подводя итоги года, заместитель главы Тюменского района Виталий Беспалов и председатель районной думы Валентин Клименко отметили высокий уровень организации ДНД, ответственное отношение каждого ее члена к своей работе. Лучшим дружинникам, среди которых немало женщин, были вручены благодарственные письма и почетные грамоты. Результативную совместную работу с членами ДНД отметил и начальник межмуниципального отдела полиции "Тюменский" Александр Попов, он также наградил активных членов народной дружины.

Соб. инф.